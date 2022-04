Cina: in ripresa il mercato dell'usato immobiliare

(XINHUA) - PECHINO, 05 APR - Il mercato cinese dell'usato immobiliare, quello degli alloggi già precedentemente abitati, ha segnalato una ripresa nel primo trimestre dell'anno nel contesto dell'allentamento delle politiche di credito e di regolamentazione, come si evince da un rapporto del Beike Research Institute.

Secondo quest'ultimo infatti, nel primo trimestre le vendite di case precedentemente possedute in 50 città sono aumentate di quasi il 7% rispetto a quello precedente, mentre le vendite di marzo hanno visto un incremento su base mensile di oltre il 40%.

Nel documento si legge che la ripresa del mercato è stata irregolare, con la regione del delta del fiume Yangtze che ha visto una crescita più forte, attribuendo i miglioramenti al calo dei tassi dei mutui e alle politiche di sostegno dei governi locali.

Nel rapporto si precisa inoltre che nel secondo trimestre, le vendite dell'usato immobiliare continueranno ad aumentare grazie all'allentamento delle politiche di prestito e al maggiore sostegno delle autorità locali.

Nella relazione sul lavoro del governo di quest'anno, la Cina ha ribadito il principio basato sul fatto che "le case sono fatte per viverci, non per la speculazione", impegnandosi a mantenere stabili i prezzi dei terreni, i prezzi degli alloggi e le aspettative del mercato. (XINHUA)