Cina: fiducia aziende europee nel mercato cinese

(XINHUA) - SHENYANG, 05 APR - All'Universal Beijing Resort, ad attirare l'attenzione di molti turisti non sono state solo le aree a tema Transformers e Jurassic World, ma anche uno speciale roadshow Bmw, nel quale è stato presentato il nuovo veicolo X5, uno dei modelli più popolari della casa automobilistica tedesca.

Secondo l'azienda, la linea X5 è stata tra le più vendute al mondo fin dal suo debutto nel 1999, ma a rendere particolarmente significativo il lancio del nuovo modello X5 è stato il suo nuovo ruolo in quanto 'fiore all'occhiello della linea di produzione locale di Bmw'.

Il 31 marzo, l'azienda ha lanciato la sua nuova X5 con un design dell'interasse esclusivamente cinese: si tratta della prima volta che il modello viene prodotto qui.

"La nuova auto riafferma ancora una volta il nostro obiettivo di puntare al mercato cinese come priorità assoluta", ha affermato Johann Wieland, presidente e amministratore delegato di Bmw Brilliance Automotive Ltd. (Bba), una joint venture tra la casa automobilistica tedesca e la cinese Brilliance China Automotive Holdings Ltd.

In un momento in cui molte città cinesi stanno lottando contro le nuove ondate del Covid-19, il lancio del nuovo modello da parte di Bmw mostra la sua forte fiducia nelle misure anti-pandemiche del Paese e nel suo sviluppo economico stabile e sostenuto.

Anche molte altre imprese europee puntano al mercato cinese in piena espansione e prevedono un successo a lungo termine per quanto riguarda le promettenti prospettive economiche della Cina e il suo solido ambiente commerciale. (SEGUE)