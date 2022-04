Cina: fiducia aziende europee nel mercato cinese (5)

(XINHUA) - SHENYANG, 05 APR - L'impegno della Cina per un'apertura di alta qualità e istituzionale offre anche prospettive promettenti per gli investitori stranieri. Il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno, pubblicato a marzo, ha menzionato il perseguimento di tale apertura di qualità e la promozione di una crescita stabile del commercio e degli investimenti stranieri come principali compiti del governo per il 2022.

Il primo gennaio, una lista negativa ridotta per gli investimenti stranieri è entrata in vigore, con una diminuzione delle voci off-limit da 33 a 31 rispetto un anno fa, includendo la rimozione del limite di capitale straniero nell'industria automobilistica cinese. Questo ha permesso a più imprese europee come la Bmw di espandere i propri investimenti nel Paese.

Queste prospettive future sono ulteriormente stimolate dalle decisioni politiche della Cina, secondo Zipse: "guardando al futuro, siamo incoraggiati dalla promessa del Paese di aprire ulteriormente il proprio mercato, così come i suoi sforzi per promuovere lo sviluppo verde e l'innovazione". Dal suo punto di vista, la collaborazione e la fiducia reciproca sono la chiave per creare crescita e prosperità: "l'anno 2022 segna il 50° anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche sino-tedesche e per il sesto anno di fila, la Cina è stata il più importante partner commerciale della Germania nel 2021. La nostra esperienza in questo Paese è un buon esempio di collaborazione di successo tra i due Stati, nonché di cooperazione sino-europea". (XINHUA)