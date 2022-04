Cina: fiducia aziende europee nel mercato cinese (4)

(XINHUA) - SHENYANG, 05 APR - AUMENTA LA COOPERAZIONE TRA CINA E UE Il volume degli scambi commerciali tra la Cina e l'Unione Europea ha invertito la rotta e ha raggiunto il livello record di oltre 800 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 27,5% rispetto all'anno precedente.

Durante lo stesso periodo, in quanto pilastro per il commercio e la cooperazione economica in tutto il continente eurasiatico, il servizio di treni merci Cina-Europa ha gestito un record di 15.000 viaggi e ha trasportato 1,46 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) di merci, in aumento rispettivamente del 22% e del 29% rispetto all'anno precedente.

Il China State Railway Group Co., Ltd. ha affermato che il servizio attualmente raggiunge 180 città in 23 Paesi europei con 78 itinerari previsti, trasportando più di 50.000 tipi di merci, tra cui automobili e pezzi di ricambio, nonché prodotti informatici, chimici, meccanici ed elettronici.

Inoltre, le nuove tecnologie e il comune perseguimento dello sviluppo sostenibile da entrambe le parti sono diventati un altro incentivo al progresso tra la Cina e l'Ue. "Consideriamo la Cina come un pioniere in settori quali l'elettrificazione o la digitalizzazione. Ciò che muove questo Paese oggi, muoverà il mondo domani", ha affermato Zipse, aggiungendo che le quattro basi di innovazione e digitalizzazione di Bmw in Cina sono le sue maggiori basi di R&S al di fuori della Germania.

Per Audi, la nuova sede a Changchun sarà la prima a produrre auto puramente elettriche in Cina, la quale realizzerà i suoi primi tre modelli dopo il completamento, tra cui un Suv e una berlina. La base dovrebbe riuscire a raggiungere la 'carbon neutrality' durante la produzione e disporre di una propria officina per l'assemblaggio delle batterie.

"La Cina è già il leader mondiale dell'elettromobilità, una forza trainante chiave della digitalizzazione, e ora sta decisamente perseguendo una crescita di alta qualità e un'economia circolare. È un luogo perfetto e un nostro grande partner nell'attuazione della transizione elettrica, digitale e circolare", ha spiegato Nicolas Peter, membro del consiglio di amministrazione di Bmw Ag. (SEGUE)