Cina: fiducia aziende europee nel mercato cinese (3)

(XINHUA) - SHENYANG, 05 APR - La società svizzera ha riferito a Xinhua che il fatturato di Shenyang Yuanda Compressor ha mantenuto una crescita a due cifre negli ultimi anni, dopo aver ampliato la sua area di fabbrica da 89.000 a 164.000 metri quadrati per aumentarne la capacità produttiva, che attualmente è impegnata fino a ottobre.

Secondo gli ultimi dati del ministero del Commercio, gli investimenti diretti esteri in Cina continentale, in uso effettivo, si sono espansi del 37,9% anno su anno, per un totale di 243,7 miliardi di yuan nei primi due mesi di quest'anno.

Il Paese asiatico è rimasto una delle maggiori destinazioni d'investimento per le aziende straniere, specialmente quelle tedesche. Un rapporto pubblicato dalla Camera di Commercio Tedesca in Cina e da Kpmg ha mostrato che quasi il 60% delle aziende tedesche che operano qui ha riferito di aver registrato un miglioramento delle proprie operazioni commerciali l'anno scorso, mentre il 71% pianifica ulteriori investimenti nel Paese.

La determinazione e la fiducia della Cina nell'apertura di alto livello e gli sforzi continui per migliorare l'ambiente commerciale per le imprese multinazionali ha reso il mercato cinese più attraente, il che ha portato a risultati vantaggiosi sia per le aziende locali sia per le multinazionali, come ha osservato Jochen Goller, presidente e Ceo di Bmw China. (SEGUE)