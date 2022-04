Cina: fiducia aziende europee nel mercato cinese (2)

(XINHUA) - SHENYANG, 05 APR - ENTUSIASMO PER GLI INVESTIMENTI L'11 febbraio, il gigante automobilistico tedesco ha rafforzato la propria partnership in Cina estendendo il contratto di joint-venture Bba fino al 2040 e aumentando le proprie quote dal 50% al 75% con un investimento di circa 27,9 miliardi di yuan (circa 4,4 miliardi di dollari).

"Vogliamo continuare ad espandere il nostro impegno di successo in Cina sul lungo termine", ha dichiarato Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw Ag, "il nostro continuo successo nel più grande mercato automobilistico del mondo non può che andare di pari passo con la crescita e l'ulteriore sviluppo della nostra joint venture Bba".

Dal 2010, il gruppo ha investito 73 miliardi di yuan nella sua base di produzione a Shenyang, nella provincia del Liaoning in Cina nord-orientale, trasformandola nella sua maggiore sede al mondo, con una produzione annuale stimata di oltre 650.000 unità. Nel 2022, il gruppo assisterà all'apertura di tre stabilimenti nuovi o aggiornati a Shenyang e Zhangjiagang, nella provincia cinese orientale del Jiangsu.

A febbraio, un'altra casa automobilistica tedesca, Audi, ha collaborato con la principale controparte cinese First Automotive Works e ha lanciato ufficialmente un progetto per produrre veicoli elettrici puri a Changchun, capoluogo della provincia del Jilin, in Cina nord-orientale.

Con un investimento totale di più di 30 miliardi di yuan, il progetto sarà finalizzato alla cooperazione economica e commerciale tra la Cina e l'Europa, così come la rivitalizzazione del nord-est del Paese. Questo progetto congiunto dovrebbe entrare in funzione intorno alla fine del 2024 con una capacità di produzione annuale di 150.000 veicoli, come hanno specificato le case automobilistiche.

Anche il produttore svizzero di compressori Burckhardt Compression Ag scommette sull'immenso mercato cinese. Nel 2021, la società ha acquisito il restante 40% delle azioni della Shenyang Yuanda Compressor, con sede nella città di Shenyang, e ne ha fatto una filiale interamente controllata. (SEGUE)