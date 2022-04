Cina: crescita stabile per settore telecomunicazioni

(XINHUA) - PECHINO, 05 APR - Il settore delle telecomunicazioni della Cina ha registrato un'espansione costante nei primi due mesi dell'anno, con attività emergenti come i big data e il cloud computing in rapida crescita. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

In base alle cifre ufficiali il fatturato combinato di questa industria è aumentato del 9% su base annua, raggiungendo i 258,6 miliardi di yuan (circa 40,72 miliardi di dollari), con un tasso di 3,2 punti percentuali più veloce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I business emergenti, come i big data, il cloud computing, gli internet data center e l'Internet delle cose hanno registrato una rapida espansione. Le entrate legate a queste attività dei tre giganti cinesi delle telecomunicazioni, China Telecom, China Mobile e China Unicom, sono aumentate del 34,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a 50,8 miliardi di yuan.

Nella ripartizione, i ricavi per i servizi di cloud computing sono saliti del 124,6% su base annua, mentre quelli per i big data e l'Internet delle cose sono cresciuti rispettivamente del 58% e del 21,9%.

Sono stati compiuti progressi costanti anche nella costruzione di stazioni base 5G. Alla fine di febbraio le stazioni di questo tipo in Cina avevano superato gli 1,5 milioni, con 81.000 strutture costruite nei primi due mesi dell'anno. (XINHUA)