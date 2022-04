Cina: crescita a 2 cifre per ricavi settore software

(XINHUA) - PECHINO, 05 APR - L'industria cinese del software ha riportato una crescita robusta nei primi due mesi dell'anno, con i ricavi in aumento a due cifre. A rivelarlo sono i dati del ministero dell'Industria e dell'Informatica.

In base alle cifre ufficiali le entrate del settore sono aumentate dell'11,6% su base annua, arrivando a 1.180 miliardi di yuan (circa 185,8 miliardi di dollari), 8 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita medio per lo stesso periodo degli ultimi due anni.

I profitti totali di questa industria si sono attestati a 133,2 miliardi di yuan nel periodo gennaio-febbraio, in calo del 7,6% rispetto all'anno precedente.

Nella ripartizione, i ricavi combinati dei servizi informatici hanno raggiunto i 770,3 miliardi di yuan, in aumento del 13,1% su base annua e rappresentando il 65,3% del totale del settore.

Tra questi ultimi, i ricavi dei servizi tecnici delle piattaforme di e-commerce sono saliti del 24,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre quelli dei servizi delle piattaforme Internet industriali sono cresciuti del 16,6% su base annua. (XINHUA)