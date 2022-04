Brevetti europei: record per aziende cinesi

(XINHUA) - BERLINO, 05 APR - Il numero di richieste per brevetti europei da parte di aziende cinesi nel 2021 ha raggiunto un nuovo record di 16.665. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office o Epo) con sede a Monaco.

In totale, l'anno scorso l'Epo ha registrato 188.600 domande di brevetto da tutto il mondo, il 4,5% in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di crescita delle richieste delle aziende cinesi, pari al 24%, è il più alto tra i 30 Paesi leader nel deposito di brevetti.

"Negli ultimi 10 anni fino al 2021, all'Ufficio europeo dei brevetti abbiamo visto che il numero di domande da parte di aziende cinesi è aumentato di quattro volte", ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua Aidan Kendrick, Chief Business Analyst dell'Epo.

"Quella che abbiamo visto l'anno scorso è una continua espansione dinamica delle domande dalla Cina all'Ufficio europeo dei brevetti. Nel 2021 il tasso di crescita del 24% rappresenta uno sviluppo estremamente dinamico", ha aggiunto Kendrick.

Nel campo delle comunicazioni digitali, che ha rappresentato la maggior parte delle domande, le aziende cinesi erano già quelle che depositavano più brevetti, con una quota del 29% nel 2021. In altri campi, come la biotecnologia e la tecnologia audiovisiva, le richieste delle aziende cinesi hanno fatto segnare crescite vertiginose fino al 75%.

Con 3.544 domande di brevetto, il gigante tecnologico cinese Huawei ha presentato più richieste nel 2021 di qualsiasi altra azienda, davanti a Samsung e LG dalla Corea del Sud, secondo l'Epo.

Per la prima volta tutte le prime sei aziende cinesi, incluse Oppo, ZTE, Baidu, Xiaomi e Tencent, sono state anche elencate tra le 50 entità ad aver richiesto più brevetti europei.

