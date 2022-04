Brevetti europei: record per aziende cinesi (2)

(XINHUA) - BERLINO, 05 APR - Nel campo delle comunicazioni digitali, che ha rappresentato la maggior parte delle domande, le aziende cinesi erano già quelle che depositavano più brevetti, con una quota del 29% nel 2021. In altri campi, come la biotecnologia e la tecnologia audiovisiva, le richieste delle aziende cinesi hanno fatto segnare crescite vertiginose fino al 75%.

Con 3.544 domande di brevetto, il gigante tecnologico cinese Huawei ha presentato più richieste nel 2021 di qualsiasi altra azienda, davanti a Samsung e LG dalla Corea del Sud, secondo l'Epo.

Per la prima volta tutte le prime sei aziende cinesi, incluse Oppo, ZTE, Baidu, Xiaomi e Tencent, sono state anche elencate tra le 50 entità ad aver richiesto più brevetti europei.

(XINHUA)