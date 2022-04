A Shanghai, tamponi a 24mln di cittadini in 1 giorno (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 05 APR - Nell'ultima ondata del virus, Lichtenberg è diventato un volontario della comunità per aiutare nella registrazione dei tamponi, dato che quasi la metà dei residenti nella sua comunità sono cittadini stranieri, e ha osservato come l'intero processo sia stato facilitato: "questo è grazie alla partecipazione dei volontari della comunità. Siamo un'unica famiglia e la nostra priorità è quella di superare insieme qualsiasi tipo di difficoltà causata dalla pandemia".

Wen Bao'an, che lavora come fattorino di food delivery, si reca ogni giorno in un centro tamponi in Sinar Mas Plaza nel distretto di Hongkou, allestito per gli addetti del suo settore che non intendono rinunciare al loro lavoro: "qui tutto si svolge in modo ordinato. Per esempio, tutti rispettano il distanziamento sociale di 2 metri, il che mi fa sentire tranquillo". Wen passa circa 12 ore al giorno in strada per soddisfare l'enorme richiesta di servizi di food delivery e di distribuzione di altri beni di prima necessità.

Secondo Zhong Xuefeng, che è responsabile del centro tamponi, centinaia di lavoratori del settore si sottopongono al test ogni giorno dalla fine di marzo. Il servizio è attivo dalle 9:00 del mattino alle 17:00 del pomeriggio per adattarsi agli orari dei lavoratori e consentire loro di pianificare i propri percorsi in modo più flessibile.

Più di 38.000 medici di 15 regioni a livello provinciale di tutta la nazione sono andati a Shanghai per aiutare nella lotta contro l'epidemia, secondo la Commissione Sanitaria Nazionale.

Circa 27.000 medici sono responsabili del processo di campionamento e test, mentre altri 11.000 sono impegnati in ospedali temporanei, secondo Jiao Yahui, un alto funzionario della commissione.

Dopo un viaggio in autobus di tre ore, Li Liang e circa 40 colleghi della vicina provincia di Zhejiang sono arrivati nel distretto di Fengxian di Shanghai ieri mattina per partecipare al campionamento.

La commissione ha sottolineato che i bambini che risultano positivi possono stare con i loro genitori, a loro volta positivi, nei reparti pediatrici, per essere curati insieme.

Sono state infatti istituite varie strutture pediatriche per garantire il trattamento professionale e la cura di tutti i bambini che risultano positivi a Shanghai. (XINHUA)