Per China Construction Bank utile netto 2021 a +11%

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - La China Construction Bank, una delle più grandi banche commerciali statali cinesi, ha visto il suo profitto netto aumentare dell'11,09% su base annua raggiungendo lo scorso anno quota 303,93 miliardi di yuan (circa 47,86 miliardi di dollari).

Nel 2021 quest'ultima ha segnalato infatti un utile netto attribuibile agli azionisti della banca per 302.51 miliardi di yuan, in aumento dell'11,61% su base annua, come emerge da un resoconto aziendale depositato presso la Borsa di Shanghai.

Alla fine dell'anno scorso, gli asset totali dell'ente creditizio ammontavano a 30.250 miliardi di yuan, in aumento del 7,54% rispetto alla fine del 2020. Il suo tasso di prestiti in sofferenza si è attestato invece all'1,42% alla fine del 2021, in calo di 0,14 punti percentuali rispetto al 2020.

Nel resoconto si legge che nel 2022, la banca sosterrà ulteriormente l'economia reale, emetterà prestiti più inclusivi alle piccole e micro imprese e coordinerà gli sforzi nella fornitura di servizi finanziari alle industrie a basse emissioni di carbonio. (XINHUA)