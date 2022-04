In Tibet la ferrovia nuovo motore crescita economica

(XINHUA) - LHASA, 04 APR - In una soleggiata giornata di primavera, un treno proiettile verde Fuxing sfrecciava attraverso le montagne lungo il fiume Yarlung Zangbo, alla volta di Nyingchi, cittadina nota per i suoi fiori di pesco situata nella regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale.

Liu Lili non voleva perdersi la stagione della fioritura dei peschi. La ragazza, che lavora in un negozio di abbigliamento nella città di Xigaze, ha comprato un biglietto del treno C893 in partenza da Xigaze per Nyingchi, programmando una visita in loco alla sorella e di godersi i fiori di pesco insieme a lei.

"Quando il treno è passato per la stazione di Lhasa, ho pensato che la maggior parte dei passeggeri della carrozza sarebbero scesi. Con mia sorpresa, anche loro si sono diretti a Nyingchi per ammirare la fioritura come me", dice la venticinquenne Liu.

Questa è stata la prima stagione primaverile dalla messa in funzione del tratto ferroviario Lhasa-Nyingchi il 25 giugno 2021. La prima ferrovia elettrificata in Tibet, con una velocità progettata del convoglio pari a 160 km/h, ha ridotto il tempo di percorrenza da circa 5 ore in autobus a 3 ore e 30 minuti.

Sul binario della stazione ferroviaria di Lhasa, il 36enne Tashi Dondrup, che lavora presso la stazione, ha guardato i passeggeri salire sul treno C893.

Tashi Dondrup, nativo del capoluogo regionale Lhasa, ha dovuto prendere un aereo nel 2002 per recarsi a scuola a Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei, dal momento che non vi erano treni in Tibet. Dopo aver iniziato a lavorare nel 2006, è stato testimone dello sviluppo del trasporto ferroviario nella regione dell'altopiano.

Nel luglio 2006, la ferrovia Qinghai-Tibet che collega Lhasa e Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, è diventato operativo, ponendo fine al periodo in cui in Tibet non vi erano trasporti su rotaia. Nell'agosto 2014, il tratto Lhasa-Xigaze è stato inaugurato quale prima linea di estensione della ferrovia Qinghai-Tibet. Nel giugno 2021, quando anche l'itinerario Lhasa-Nyingchi è stato messo in funzione, i treni proiettile Fuxing hanno circolato per la prima volta nella regione dell'altopiano.

La stazione ferroviaria di Lhasa ha assistito a una crescita esplosiva del flusso di passeggeri, passando da 2,24 milioni nel 2007 a più di 4 milioni nel 2021.

"Le quattro sale d'attesa originali non riescono più a soddisfare la domanda. Adesso stiamo rinnovando la stazione per fornire altre due stanze ai passeggeri in attesa del treno", rivela Tashi Dondrup.

Attualmente i convogli ad alta velocità hanno collegato Lhasa, Nyingchi, Shannan e Xigaze, il cui Pil combinato rappresenta più del 70% del totale della regione, e il trasporto ferroviario ha fornito un'ulteriore spinta alla crescita economica delle città.

Sonam Tobgye, un agricoltore di Changzhug Township, distretto di Nedong nella città di Shannan, prende spesso il treno per Lhasa per recarsi a fare visita alla figlia. La casa di Sonam Tobgye si trova ai piedi di Yumbulagang, il primo palazzo del Tibet che risale a oltre 2.000 anni fa, popolare attrazione turistica a Shannan.

Il 67enne ha rivelato che la nuova ferrovia non solo rende il viaggio più semplice, ma attira anche un maggior numero di visitatori alla propria città natale, oltre che accrescere le entrate del settore turistico.

"Alcuni dei miei compaesani vendono souvenir, altri gestiscono case da tè e altri ancora forniscono servizi di equitazione per i turisti. Le loro tasche si sono riempite di molto", spiega l'agricoltore.

Vicino alla stazione ferroviaria di Nyingchi, Nyima Chodron gestisce un ristorante tibetano con suo marito. La contadina di un villaggio limitrofo ha rivelato che la loro attività ha accolto un maggior numero di clienti da quanto la ferrovia Lhasa-Nyingchi è stata messa in funzione, con profitti che lo scorso anno hanno raggiunto 100.000 yuan (circa 15.746 dollari).

"Credo che arriveranno altri ospiti quando l'epidemia finirà", aggiunge.

I dati del governo mostrano che il reddito pro capite disponibile dei residenti urbani e rurali nella città di Nyingchi nel 2021 è arrivato rispettivamente a 41.346 yuan e 21.767 yuan, in crescita del 13,3% e del 15,8% rispetto all'annualità precedente. Il numero di turisti nella città ha superato i 10 milioni, e le entrate provenienti dal settore turistico hanno raggiunto il record di 8,3 miliardi di yuan.

I dati ferroviari mostrano che il tratto Lhasa-Nyingchi ha trasportato 977.100 passeggeri dal momento della sua apertura, mentre sono fino a 40.000 tonnellate le merci giunte a Nyingchi tramite trasporto su rotaia.

Il 38enne Penpa, abitante del luogo, trasportava materiali per la costruzione della ferrovia e a seguito della sua apertura ha avviato una società di logistica, con quattro camion che movimentano merci, quali beni di prima necessità, mangimi e materiali da costruzione, dalla stazione ferroviaria ad altre aree della città.

"Il costo del trasporto ferroviario è minore di almeno un terzo rispetto a quello su strada. Credo che in futuro avrò più affari", conclude Penpa. (XINHUA)