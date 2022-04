In Tibet la ferrovia nuovo motore crescita economica

(XINHUA) - LHASA, 04 APR - In una soleggiata giornata di primavera, un treno proiettile verde Fuxing sfrecciava attraverso le montagne lungo il fiume Yarlung Zangbo, alla volta di Nyingchi, cittadina nota per i suoi fiori di pesco situata nella regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale.

Liu Lili non voleva perdersi la stagione della fioritura dei peschi. La ragazza, che lavora in un negozio di abbigliamento nella città di Xigaze, ha comprato un biglietto del treno C893 in partenza da Xigaze per Nyingchi, programmando una visita in loco alla sorella e di godersi i fiori di pesco insieme a lei.

"Quando il treno è passato per la stazione di Lhasa, ho pensato che la maggior parte dei passeggeri della carrozza sarebbero scesi. Con mia sorpresa, anche loro si sono diretti a Nyingchi per ammirare la fioritura come me", dice la venticinquenne Liu.

Questa è stata la prima stagione primaverile dalla messa in funzione del tratto ferroviario Lhasa-Nyingchi il 25 giugno 2021. La prima ferrovia elettrificata in Tibet, con una velocità progettata del convoglio pari a 160 km/h, ha ridotto il tempo di percorrenza da circa 5 ore in autobus a 3 ore e 30 minuti.

Sul binario della stazione ferroviaria di Lhasa, il 36enne Tashi Dondrup, che lavora presso la stazione, ha guardato i passeggeri salire sul treno C893.

Tashi Dondrup, nativo del capoluogo regionale Lhasa, ha dovuto prendere un aereo nel 2002 per recarsi a scuola a Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei, dal momento che non vi erano treni in Tibet. Dopo aver iniziato a lavorare nel 2006, è stato testimone dello sviluppo del trasporto ferroviario nella regione dell'altopiano. (SEGUE)