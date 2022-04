In Tibet la ferrovia nuovo motore crescita economica (3)

(XINHUA) - LHASA, 04 APR - Vicino alla stazione ferroviaria di Nyingchi, Nyima Chodron gestisce un ristorante tibetano con suo marito. La contadina di un villaggio limitrofo ha rivelato che la loro attività ha accolto un maggior numero di clienti da quanto la ferrovia Lhasa-Nyingchi è stata messa in funzione, con profitti che lo scorso anno hanno raggiunto 100.000 yuan (circa 15.746 dollari).

"Credo che arriveranno altri ospiti quando l'epidemia finirà", aggiunge.

I dati del governo mostrano che il reddito pro capite disponibile dei residenti urbani e rurali nella città di Nyingchi nel 2021 è arrivato rispettivamente a 41.346 yuan e 21.767 yuan, in crescita del 13,3% e del 15,8% rispetto all'annualità precedente. Il numero di turisti nella città ha superato i 10 milioni, e le entrate provenienti dal settore turistico hanno raggiunto il record di 8,3 miliardi di yuan.

I dati ferroviari mostrano che il tratto Lhasa-Nyingchi ha trasportato 977.100 passeggeri dal momento della sua apertura, mentre sono fino a 40.000 tonnellate le merci giunte a Nyingchi tramite trasporto su rotaia.

Il 38enne Penpa, abitante del luogo, trasportava materiali per la costruzione della ferrovia e a seguito della sua apertura ha avviato una società di logistica, con quattro camion che movimentano merci, quali beni di prima necessità, mangimi e materiali da costruzione, dalla stazione ferroviaria ad altre aree della città.

"Il costo del trasporto ferroviario è minore di almeno un terzo rispetto a quello su strada. Credo che in futuro avrò più affari", conclude Penpa. (XINHUA)