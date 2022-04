In Tibet la ferrovia nuovo motore crescita economica (2)

(XINHUA) - LHASA, 04 APR - Nel luglio 2006, la ferrovia Qinghai-Tibet che collega Lhasa e Xining, capoluogo della provincia del Qinghai, è diventato operativo, ponendo fine al periodo in cui in Tibet non vi erano trasporti su rotaia.

Nell'agosto 2014, il tratto Lhasa-Xigaze è stato inaugurato quale prima linea di estensione della ferrovia Qinghai-Tibet.

Nel giugno 2021, quando anche l'itinerario Lhasa-Nyingchi è stato messo in funzione, i treni proiettile Fuxing hanno circolato per la prima volta nella regione dell'altopiano.

La stazione ferroviaria di Lhasa ha assistito a una crescita esplosiva del flusso di passeggeri, passando da 2,24 milioni nel 2007 a più di 4 milioni nel 2021.

"Le quattro sale d'attesa originali non riescono più a soddisfare la domanda. Adesso stiamo rinnovando la stazione per fornire altre due stanze ai passeggeri in attesa del treno", rivela Tashi Dondrup.

Attualmente i convogli ad alta velocità hanno collegato Lhasa, Nyingchi, Shannan e Xigaze, il cui Pil combinato rappresenta più del 70% del totale della regione, e il trasporto ferroviario ha fornito un'ulteriore spinta alla crescita economica delle città.

Sonam Tobgye, un agricoltore di Changzhug Township, distretto di Nedong nella città di Shannan, prende spesso il treno per Lhasa per recarsi a fare visita alla figlia. La casa di Sonam Tobgye si trova ai piedi di Yumbulagang, il primo palazzo del Tibet che risale a oltre 2.000 anni fa, popolare attrazione turistica a Shannan.

Il 67enne ha rivelato che la nuova ferrovia non solo rende il viaggio più semplice, ma attira anche un maggior numero di visitatori alla propria città natale, oltre che accrescere le entrate del settore turistico.

"Alcuni dei miei compaesani vendono souvenir, altri gestiscono case da tè e altri ancora forniscono servizi di equitazione per i turisti. Le loro tasche si sono riempite di molto", spiega l'agricoltore. (SEGUE)