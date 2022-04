Export Germania verso la Cina del 6,4% in febbraio

(XINHUA) - BERLINO, 04 APR - Le esportazioni tedesche verso la Cina sono aumentate del 6,4% su base mensile, arrivando a 9,5 miliardi di euro a febbraio. A rivelarlo sono i dati provvisori pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (Destatis).

Includendo le merci importate per un valore di 13,8 miliardi di euro a febbraio, la Cina è rimasta il più grande partner commerciale estero della Germania, secondo l'ufficio di statistica.

Allo stesso tempo in base alle cifre di Destatis le esportazioni totali della Germania sono aumentate del 6,4% rispetto a gennaio, raggiungendo i 124,7 miliardi di euro, mentre le importazioni sono cresciute del 4,5%, totalizzando 113,1 miliardi di euro.

Gli Stati Uniti sono rimasti il più grande Paese cliente della Germania. Infatti, l'ufficio di statistica ha dichiarato che a febbraio sono state esportate negli Usa merci per un valore di 11,2 miliardi di euro, in leggero aumento dal mese precedente.

Nel secondo mese dell'anno le importazioni da altre nazioni dell'Unione Europea (Ue) sono cresciute del 10,4% su base mensile, assestandosi a 67,8 miliardi di euro.

Già prima dell'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina il commercio estero della Germania con la Russia ha iniziato a diminuire, poiché le esportazioni e le importazioni verso quella nazione sono scese rispettivamente del 6,3% e del 7,3%, secondo Destatis.

Il conflitto avrebbe un "impatto massiccio" sul commercio estero tedesco, ha avvisato Dirk Jandura, presidente della German Wholesale, Foreign Trade and Services Association, dicendo "gli effetti a medio e lungo termine sono difficilmente prevedibili al momento". (XINHUA)