Covid: operatori medici da tutta la Cina a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 04 APR - Circa 10.000 operatori sanitari provenienti da diverse suddivisioni della Cina sono arrivati a Shanghai, dove crescono le infezioni, per fornire aiuto nella lotta contro il Covid-19, fanno sapere le autorità sanitarie locali ieri.

Nella stessa giornata infatti, migliaia di operatori medici provenienti da aree come Tianjin e dalle province di Hubei, Jiangxi e Shandong sono giunti nella megalopoli di 25 milioni di abitanti a bordo di 10 treni ad alta velocità.

"Tutti i 30 membri della nostra squadra si sono offerti volontari per il lavoro e molti di loro hanno già preso parte alla lotta contro l'epidemia nell'Hubei", spiega Hao Shu'an, a capo di un'equipe medica del distretto di Jinnan di Tianjin.

Alcune di queste equipe stanno già lavorando negli ospedali improvvisati e, secondo la Commissione Sanitaria Municipale di Shanghai, sono pronte a ricevere casi lievi e portatori asintomatici.

In un ospedale improvvisato nel distretto di Chongming con oltre 2.700 posti letto invece, più di 650 medici provenienti dalla provincia dell'Anhui stanno lavorando con un team medico locale. Ieri sera la struttura aveva in programma di ricevere il primo gruppo di 1.300 casi lievi e portatori asintomatici.

(XINHUA)