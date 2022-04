Covid: 38.000 operatori sanitari inviati a Shanghai

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - Più di 38.000 operatori sanitari provenienti da 15 suddivisioni di livello provinciale da tutta la Cina sono accorsi a Shanghai per contribuire nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19 nella megalopoli centro finanziario del Paese. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Nazionale.

Più di 11.000 medici hanno assunto incarichi di lavoro negli ospedali temporanei e più di 23.000 operatori sanitari sono responsabili della raccolta di campioni per i test molecolari, ha dichiarato Jiao Yahui, un alto ufficiale della commissione.

Quasi 4.000 persone sono state dispiegate per sostenere il lavoro nel laboratorio di analisi per il Covid-19.

Sono state mobilitate anche squadre di analisi per i test molecolari con la capacità di gestire 2,38 milioni di provette al giorno, ha precisato la commissione.

Ieri a Shanghai sono stati rilevati 425 casi confermati a trasmissione locale. Oggi nella megalopoli è stata avviata una campagna di test molecolari in tutta la città. (XINHUA)