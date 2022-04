Cina: rito pulizia tombe cresce in formato virtuale

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - La tradizionale pulizia delle tombe dei cari defunti sta crescendo fra i cinesi nella sua versione "virtuale" secondo quanto emerge dai dati del ministero degli Affari Civili.

La Festa di Qingming infatti, altrimenti nota come Giorno della Pulizia delle Tombe, le cui celebrazioni del 2022 avverranno domani, è una ricorrenza tradizionale cinese in cui le persone rendono omaggio ai propri cari defunti e venerano gli antenati. Ieri era la prima delle tre giornate di celebrazioni in occasione della festività.

Nello stesso giorno si sono svolte su ben 2.304 piattaforme online cinesi, 6,95 milioni di cerimonie commemorative, con una crescita del 275,7% su base annua, come precisato dal Ministero.

Nel frattempo invece, nella stessa giornata 5,83 milioni di persone hanno tenuto cerimonie tradizionali per la pulizia delle tombe in tutto il Paese, il 69,8% in meno rispetto all'anno precedente.

Il Ministero ha fatto sapere che il numero di coloro che si recheranno nei cimiteri raggiungerà probabilmente livelli alti nei prossimi due giorni di festa ma che sarà necessario prestare attenzione alle informazioni sulla diffusione locale del Covid-19 e sui trasporti al fine di mantenere la propria sicurezza. (XINHUA)