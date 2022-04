Cina: crescita costante pagamenti non in contanti

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - I pagamenti non in contanti gestiti dalle banche cinesi hanno mantenuto un aumento costante nel 2021, con i pagamenti mobili che hanno sostenuto tale slancio di crescita. È quanto emerge da un rapporto della People's Bank of China.

I pagamenti non in contanti, tramite carte bancarie, mezzi di pagamento online, carte commerciali, bonifici e altri strumenti, sono stati pari a 4.415.560 miliardi di yuan (circa 695.270 miliardi di dollari) nel 2021, in crescita del 10,03% anno su anno, stando a quanto emerge dai dati della banca centrale.

Tra questi, i pagamenti mobili hanno raggiunto i 526.980 miliardi di yuan, con un incremento del 21,94% su base annua, mentre allo stesso tempo i pagamenti online hanno guadagnato l'8,25% rispetto all'annualità precedente arrivando a 2.353.960 miliardi di yuan, come mostra il rapporto.

Dal documento si evince inoltre che lo scorso anno le transazioni con carta di credito sono salite del 12,85% rispetto al 2020, raggiungendo 1.002.100 miliardi di yuan. (XINHUA)