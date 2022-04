Cina: banca Icbc, 2.120 mld prestiti interni in yuan

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - La Industrial and Commercial Bank of China (Icbc), il più grande ente creditizio commerciale della Cina, ha visto i suoi nuovi prestiti interni in yuan raggiungere i 2.120 miliardi di yuan (circa 334 miliardi di dollari) lo scorso anno, come mostrano i risultati annuali dell'istituto per il 2021.

Il volume è aumentato infatti di 243,3 miliardi di yuan dai nuovi prestiti in yuan per progetti interni registrati nel 2020.

L'istituto ha spiegato che una parte dei fondi è andata alle aree chiave e agli anelli deboli dell'economia reale. Secondo il dato aggiornato alla fine del 2021, i prestiti in essere della banca al settore manifatturiero hanno superato i 2.000 miliardi di yuan, in aumento di 319,7 miliardi di yuan su base annua.

La Icbc ha fatto sapere inoltre che nel 2021, i prestiti green sono aumentati del 34,4% arrivando a oltre 2.400 miliardi di yuan, mentre la cifra per i prestiti inclusivi ha registrato un forte aumento di oltre il 50%.

Secondo i risultati annuali, l'utile netto della banca è arrivato lo scorso anno a 350,2 miliardi di yuan, aumentando del 10,2% su base annua. Il suo reddito operativo è cresciuto invece del 7,6% da un anno fa giungendo a 860,9 miliardi di yuan.

(XINHUA)