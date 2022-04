Cina: a marzo meno ottimismo per settore logistico

(XINHUA) - PECHINO, 04 APR - Nel mese di marzo il settore logistico cinese ha dato segni di minore ottimismo tra le incertezze globali e la recrudescenza dei casi Covid-19, secondo quanto mostrano i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP).

Nel terzo mese dell'anno, l'indice di performance della logistica, che tiene traccia dei volumi d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, dei turnover delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature nel settore, è arrivato al 48,7%, in calo di 2,5 punti percentuali rispetto a quello precedente.

In base a tale indicatore, una lettura superiore al 50% denota l'espansione, mentre una lettura inferiore riflette la contrazione.

He Hui, vice presidente della Cflp, ha assicurato che tuttavia la domanda logistica si riprenderà una volta che questa ondata di Covid-19 sarà posta sotto controllo.

Il sottoindice per i nuovi ordini è arrivato al 49,4%, in calo di 0,8 punti percentuali rispetto a un mese fa mentre quello per i costi aziendali è salito al 60,4%, indicando, secondo l'ente, costi di produzione più alti per le aziende di logistica. (XINHUA)