Tibet investirà oltre 22 mld dlr in grandi progetti

(XINHUA) - LHASA, 03 APR - La regione autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale prevede di investire 140,4 miliardi di yuan (circa 22 miliardi di dollari) in grandi progetti nel corso del 2022.

Stando a quanto rivelato dalla commissione regionale per lo sviluppo e le riforme, l'investimento verrà impiegato per 181 progetti, che includono la costruzione di ferrovie, autostrade, aeroporti, sistemi di conservazione dell'acqua, energia pulita, industria verde, turismo e logistica di confine.

Un totale di 24 nuovi piani per un investimento di 23,3 miliardi di yuan è stato lanciato nel primo trimestre di quest'anno, ha notato la commissione.

La Cina ha fatto sforzi con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo di alta qualità nella regione. Oltre 600 miliardi di yuan di fondi sono previsti per i progetti chiave dell'area volti al sostegno dello sviluppo economico e sociale del Tibet nel corso del periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), con un aumento del 58% rispetto all'investimento totale durante il periodo del 13esimo piano quinquennale.

