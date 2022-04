Shanghai si impegna ad assicurare beni quotidiani

(XINHUA) - SHANGHAI, 03 APR - Le autorità e i fornitori di Shanghai hanno fatto a gara per assicurare i rifornimenti quotidiani ai residenti mentre la megalopoli, con una popolazione di oltre 24 milioni di abitanti, ha avviato la propria gestione a circuito chiuso in due fasi in via temporanea con l'obiettivo di frenare la recente recrudescenza delle infezioni da Covid-19.

Shanghai si è impegnata ad aumentare le fonti di approvvigionamento e coordinarsi con i fornitori al fine di ampliare i canali di rifornimento per sostenere l'offerta del mercato, stando a quanto reso noto dalle autorità locali in una conferenza stampa.

Sono stati istituiti magazzini provvisori per le verdure allo scopo di uno stoccaggio aggiuntivo in città e i depositi esistenti stanno aumentando la propria capacità di consegna delle merci.

Le autorità locali hanno inoltre emesso dei pass per le aziende di logistica volti a facilitare le consegne nelle aree sottoposte a gestione chiusa.

La commissione sanitaria locale ha comunicato che nella giornata di ieri Shanghai ha segnalato 438 casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale e 7.788 asintomatici.

