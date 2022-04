Covid: 1.455 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 03 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.455 nuove infezioni di Covid-19 trasmesse a livello locale. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 956 sono emerse nella provincia nord-orientale dello Jilin, 438 a Shanghai e 11 nello Zhejiang, mentre sono state più di 12 le altre suddivisioni a livello provinciale in cui sono stati rilevati casi locali di Covid-19.

Inoltre, i contagi importati registrati in Cina continentale sono in totale 51, rispetto ai 43 delle 24 ore precedenti.

A seguito della guarigione di 2.468 persone avvenuta nella giornata di ieri, il numero di pazienti Covid-19 attualmente in terapia ammonta a 26.167, di cui 57 in condizioni critiche.

Non ci sono stati nuovi decessi correlati al virus e il bilancio delle vittime è rimasto invariato a 4.638.

La giornata di ieri ha inoltre visto la segnalazione di 11.781 nuovi casi asintomatici in Cina continentale, di cui 11.691 locali e 90 importati, stando a quanto diffuso dalla commissione, che ha specificato come di tali contagi ne siano stati riportati 7.788 a Shanghai e 3.499 nel Jilin.

Il numero totale di casi confermati di Covid-19 registrati in Cina continentale aggiornato al 2 aprile e che include sia le infezioni locali che quelle importate era pari a 154.738.

(XINHUA)