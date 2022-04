Cina: record transazioni transfrontalieri in Rmb

(XINHUA) - PECHINO, 03 APR - Il volume d'affari delle transazioni transfrontaliere della valuta cinese renminbi (Rmb) è cresciuto rapidamente nel 2021, stando a un rapporto della People's Bank of China.

I dati della banca centrale mostrano infatti che lo scorso anno sono state oltre 3,34 milioni le transazioni gestite attraverso il sistema cinese di pagamenti transfrontalieri in Rmb, con un aumento del 51,55% rispetto all'anno precedente.

Il valore totale di tali transazioni è stato di 79.600 miliardi di yuan (circa 12.530 miliardi di dollari), con un balzo del 75,83% rispetto al 2020.

Dal rapporto emerge inoltre che in media sono state circa 13.400 le transazioni ad essere state elaborate lo scorso anno su base giornaliera, per un importo pari a 318,4 miliardi di yuan. (XINHUA)