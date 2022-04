Cina: investimento trasporti +11,7% gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 03 APR - Il settore dei trasporti della Cina ha notato un aumento in termini di investimento fisso nel corso dei primi due mesi di quest'anno. È quanto emerge dai dati del ministero dei Trasporti, che mostrano come nel periodo gennaio-febbraio gli investimenti fissi nel settore sono stati pari a 338,7 miliardi di yuan (circa 53,33 miliardi di dollari), in aumento dell'11,7% rispetto al 2021.

La maggior parte dei fondi sono stati destinati alla costruzione di infrastrutture stradali e fluviali, con un investimento per la costruzione di strade che è salito del 15,7% su base annua a 255,1 miliardi di yuan e quello volto alla costruzione di vie navigabili che è arrivato a 18 miliardi di yuan nei primi due mesi, con un incremento del 3,9%. (XINHUA)