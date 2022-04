Cina: il porto di Shanghai funziona regolarmente

(XINHUA) - SHANGHAI, 03 APR - Il porto di Shanghai continua a funzionare regolarmente e non vi è alcun blocco di traffico delle navi container, ha rivelato quest'oggi la Shanghai International Port Group Co. Ltd. tramite una dichiarazione.

Il falso riferimento di una congestione presso lo scalo ha causato un impatto negativo nell'area, si legge nel comunicato: i dati portuali mostrano che ha operato in modo ordinato e non vi è stato alcun blocco nel traffico delle navi container dal mese di febbraio.

Sono in totale 52 le imbarcazioni al porto in attesa di essere gestite, di cui 9 navi container, 4 delle quali in attesa di attracco, emerge dalla dichiarazione.

Per affrontare l'impatto causato dall'epidemia, il porto di Shanghai ha messo in atto una serie di misure volte a tutelare la sicurezza dello scalo, ad assicurare il suo regolare funzionamento e a garantire la stabilità della catena industriale e di quella di approvvigionamento nel delta del fiume Yangtze e nel resto del mondo, conclude la dichiarazione.

