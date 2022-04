Cina: Gen Z, 'Guochao mania' porta bene a economia

(XINHUA) - JINAN, 03 APR - Wang Junwen pensava di potersi accaparrare facilmente un peluche delle mascotte delle Olimpiadi Invernali nel corso di una recente prevendita online, ma tutti i prodotti sono andati sold out nell'arco di pochi secondi.

"Ho pensato che quelle mascotte non sarebbero state popolari per molto tempo, dal momento che le Olimpiadi Invernali si sono concluse da circa un mese. Alla fine, ho dovuto fare la coda per più di un'ora e sono riuscita a prendere un pupazzo in un negozio tradizionale", ha spiegato il giovane, che si vanta di essere un appassionato del Guochao, una tendenza di consumo tradotta come 'China Chic' che di recente ha travolto le giovani generazioni del Paese.

Gli esperti credono che la fiducia delle nuove generazioni nella cultura cinese e nella loro identità nazionale si rifletta nella popolarità delle mascotte delle Olimpiadi Invernali, oltre che nel boom delle vendite di prodotti culturali legati alla Città Proibita, un palazzo imperiale delle dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911).

LA GUOCHAO MANIA Zhang Zhe, classe 1999, ha acquistato diversi prodotti di cosmetica di marchi cinesi o con motivi che richiamano lo Stato asiatico.

"Mi piacciono i design con elementi cinesi", ha spiegato Zhang. "Adesso nella mia collezione di cosmetici ci sono sempre più marche cinesi di make-up".

Stando a un rapporto pubblicato nel 2021 da Baidu, colosso cinese di Internet, la quantità di attenzione da parte dei consumatori ottenuta grazie al Guochao è aumentata del 528% negli ultimi dieci anni.

Bloomage Biotechnology Corporation Limited, un importante produttore di acido ialuronico nella provincia cinese orientale dello Shandong è un beneficiario della tendenza Guochao. I suoi articoli, compresi i rossetti a tema Città Proibita e i prodotti per la cura della pelle sviluppati autonomamente, hanno conquistato molte giovani consumatrici in Cina. (SEGUE)