Cina: Gen Z, 'Guochao mania' porta bene a economia (2)

(XINHUA) - JINAN, 03 APR - L'ASCESA DEI MARCHI NAZIONALI Oltre ai prodotti culturali e creativi, un numero crescente di società nazionali ha colto l'opportunità di business portata dal Guochao per conquistare una quota di mercato maggiore e un più ampio numero di clienti.

Il mercato cinese dell'abbigliamento sportivo è stato a lungo dominato da marchi stranieri, come Adidas e Nike, ma questa situazione adesso è cambiata. Design innovativi con elementi culturali tradizionali cinesi e prodotti di alta qualità - marchi nazionali come Anta e Li-Ning - sono gradualmente entrate nelle grazie dei giovani consumatori e occupato una più ampia quota di mercato.

I numeri pubblicati da Anta Sports mostrano che le sue entrate lo scorso anno hanno raggiunto i 49,3 miliardi di yuan (circa 7,7 miliardi di dollari), un aumento del 38,9% rispetto al 2020.

Secondo Euromonitor, una società di ricerche di mercato globale, Anta Sports nel 2021 deteneva una quota di mercato del 16,2% nel settore delle scarpe e dell'abbigliamento sportivo in Cina, superando Adidas al 14,8% e avvicinandosi al leader di mercato Nike al 25,2%.

CAPACITÀ DI CONSUMO PIÙ NUOVA E PIÙ FORTE I dati del National Bureau of Statistics mostrano che la dimensione della Gen Z cinese (ragazzi nati tra il 1995 e il 2009) ha raggiunto circa 260 milioni nel 2020, e la spesa di questa categoria è stata di circa 4.000 miliardi di yuan, pari al 13% dei consumi totali delle famiglie in Cina. Si prevede che la Gen Z diventi la principale forza motrice che modella il futuro dell'economia cinese.

"La forza trainante del consumo si sta gradualmente spostando dalla classe media alla Gen Z", ha spiegato Lai Yang, esperto della Camera di Commercio Generale della Cina.

Wang Gao, professore della China Europe International Business School, ha rivelato che coloro che appartengono alla Gen Z cinese prestano maggiore attenzione alle proprie esigenze personalizzate e hanno una forte capacità di acquisto: "le aziende cinesi rispettano veramente le richieste uniche della Gen Z e soddisfano le esigenze di questa categoria, in modo da poter arrivare al loro cuore".

"Il Guochao è diventato una nuova forza trainante della crescita economica e faciliterà l'aggiornamento dell'industria", ha asserito Hu Yu, dell'Institute for Culture Creativity della Tsinghua University. (XINHUA)