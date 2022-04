Cina: calo moderato per settore logistico e-commerce

(XINHUA) - PECHINO, 03 APR - L'industria della logistica per l'e-commerce in Cina ha riportato una moderata contrazione nel mese di marzo: lo afferma un'indagine di settore condotta congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dal colosso dell'e-commerce JD.com.

Quest'ultima ha mostrato che l'indice che monitora le attività logistiche dell'e-commerce si è attestato a 104 punti a marzo, con un calo di 4,9 punti rispetto al mese precedente, il più basso degli ultimi due anni.

La ripresa dei contagi da Covid-19 a livello nazionale ha smorzato la domanda e influenzato l'efficienza del trasporto logistico, il trasferimento e la distribuzione, in base a quanto emerge dall'indagine.

Il sottoindice per il volume d'affari è sceso di 9,7 punti dal mese scorso a 118,2 punti, il più basso in due anni, mentre quello per i costi aziendali è aumentato di 5,5 punti nel mese di marzo, segnando un nuovo massimo dal 2017, stando a quanto mostrano i dati. (XINHUA)