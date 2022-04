Cina: a settembre festival nazionale dell'arte

(XINHUA) - PECHINO, 03 APR - Si terrà a settembre il 13° China Art Festival, una festa nazionale dell'arte che sarà caratterizzata da spettacoli di arte scenica, rassegne di opere d'arte, calligrafia e incisione di sigilli, oltre che mostre di fotografia e prodotti culturali. È quanto reso noto dal ministero della Cultura e del Turismo.

Nel corso dell'evento verranno inoltre annunciati i Wenhua Awards, riconoscimenti per le arti dello spettacolo.

Il festival di quest'anno è sponsorizzato congiuntamente dal ministero della Cultura e del Turismo, dai governi municipali di Pechino e Tianjin, oltre che da quello provinciale dell'Hebei.

Nel contesto di un regolare monitoraggio dell'epidemia, gli organizzatori stanno lavorando per istituire un 'teatro online' in grado di fornire un pacchetto di servizi in rete, tra cui la creazione, l'esecuzione, la promozione di spettacoli, oltre che l'accesso alle performance, ha rivelato Zhou Hanping, funzionario ministeriale. (XINHUA)