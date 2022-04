Covid: Cina abbassa ancora costo test molecolare

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - La Cina ha chiesto alle autorità locali di abbassare ulteriormente il prezzo dei test molecolari per il rilevamento del Covid-19 a non più di 28 yuan (circa 4,4 dollari) a persona per un singolo kit.

Il prezzo dei test per un gruppo di 10 persone non dovrebbe superare gli otto yuan a persona, secondo un avviso emesso dalla National Healthcare Security Administration e dal meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato contro il Covid-19.

Il documento richiede a tutte le suddivisioni a livello provinciale di completare l'adeguamento dei prezzi al più entro la fine di aprile. (XINHUA)