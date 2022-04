Covid: 2.086 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.086 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in aumento rispetto alle 1.787 del giorno prima. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.730 sono emerse nella provincia nord-orientale di Jilin, 260 a Shanghai e 21 a Heilongjiang, un'altra provincia del nord-est del Paese.

Il resto dei casi è stato rilevato in più di 12 altre suddivisioni a livello provinciale.

I contagi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 43, rispetto ai 40 del giorno precedente.

Dopo la guarigione di 4.307 persone avvenuta ieri, il numero di pazienti Covid in terapia al momento ammonta a 27.128, di cui 58 in condizioni gravi.

Non ci sono stati nuovi decessi dovuti al virus e il bilancio delle vittime è rimasto invariato a 4.638.

I 2.129 nuovi contagi confermati di Covid-19 di ieri comprendono 66 casi precedentemente classificati come asintomatici. In tutta la Cina continentale ieri si sono registrati 7.869 nuovi portatori asintomatici. (XINHUA)