Cooperazione economica Cina-Ue mostra resilienza

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - Nonostante una debole ripresa globale ostacolata dal protrarsi della pandemia, la cooperazione economica tra la Cina e l'Unione europea (Ue) ha dimostrato una forte resilienza e vitalità con l'approfondimento delle relazioni in vari campi.

I dati ufficiali hanno mostrato che il volume del commercio del Paese asiatico con l'Ue nel 2021 ammontava a 828,1 miliardi di dollari, in aumento del 27,5% rispetto all'anno precedente e toccando un livello record.

Nei primi due mesi di quest'anno il commercio bilaterale tra Cina e Ue è salito del 14,8% su base annua, arrivando a 137,1 miliardi di dollari e questo ha reso l'organizzazione europea il più grande partner commerciale della nazione asiatica durante il periodo, come testimoniano i dati ufficiali.

Il Business Confidence Survey 2021, pubblicato dalla Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina lo scorso anno, mostra che dallo scoppio del Covid-19 il mercato del Paese asiatico è diventato il rifugio più importante per le imprese europee.

La maggior parte delle aziende europee che hanno risposto al sondaggio ha ottenuto profitti in Cina al di sopra della media globale e circa il 60% di esse ha intenzione di espandere il proprio business nella nazione asiatica.

Anche la performance commerciale delle imprese cinesi nei Paesi europei ha sfidato i venti contrari.

Secondo un rapporto annuale rilasciato dalla Camera di commercio cinese all'Ue, le società cinesi hanno registrato un fatturato totale di 150,3 miliardi di euro nei 27 stati membri dell'Ue nel 2020, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente, creando 320.000 posti di lavoro.

Il commercio di prodotti agroalimentari è un settore vitale della cooperazione tra le due parti. Il 1° marzo di quest'anno ha segnato il primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo Cina-Ue sulle indicazioni geografiche, un trattato firmato per migliorare il commercio bilaterale di prodotti agroalimentari e rafforzare i legami economici tra lo Stato asiatico e l'Unione Europea.

Entro il 2021, oltre 240 indicazioni geografiche Cina-Ue sono state reciprocamente riconosciute e protette, stabilendo una pietra miliare per i legami commerciali bilaterali e per la cooperazione sulla protezione della proprietà intellettuale tra le due parti.

In un seminario online sulle relazioni commerciali agroalimentari Ue-Cina di due giorni fa Yu Jianhua, rappresentante del commercio internazionale della Cina e viceministro del Commercio, ha affermato che le due parti dovrebbero espandere il volume degli scambi, migliorare la cooperazione e fornire insieme un ambiente favorevole per il commercio di prodotti agroalimentari.

Come due mercati primari dedicati all'avanzamento della trasformazione verde e digitale, Cina ed Europa sono anche in sincronia con i propri impegni per promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Dotata di turbine eoliche prodotte in Danimarca Fuxin City, una città che in passato era fortemente dipendente dal carbone nella provincia di Liaoning della Cina nord-orientale, ha intrapreso un percorso di sviluppo verde.

Dopo essere state collegate alla rete, le turbine eoliche dovrebbero inviare circa 29 milioni di kWh di elettricità alla rete elettrica ogni anno, permettendo il risparmio di 9.000 tonnellate di carbone standard e riducendo le emissioni di anidride carbonica di 24.000 tonnellate all'anno.

All'altro capo del continente eurasiatico, anche la Cina sta aiutando l'Europa a risparmiare energia e a ridurre le emissioni. Gli autobus elettrici della Byd, la casa automobilistica elettrica cinese, possono essere visti in più di 100 città di oltre 20 Paesi europei e rappresentano circa il 20% della quota di mercato degli autobus elettrici europei.

"Cina e Ue hanno dato un contributo massiccio al cambiamento verde del consumo energetico globale e alla ripresa economica", ha dichiarato Zhang Jianhua, capo dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia, in occasione del 10° dialogo energetico Cina-Ue che si è tenuto due giorni fa.

In circostanze globali mutevoli entrambe le parti rafforzeranno ulteriormente la cooperazione e inietteranno ulteriore positività nel mercato globale dell'energia, ha concluso Zhang. (XINHUA)