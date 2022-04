Cooperazione economica Cina-Ue mostra resilienza

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - Nonostante una debole ripresa globale ostacolata dal protrarsi della pandemia, la cooperazione economica tra la Cina e l'Unione europea (Ue) ha dimostrato una forte resilienza e vitalità con l'approfondimento delle relazioni in vari campi.

I dati ufficiali hanno mostrato che il volume del commercio del Paese asiatico con l'Ue nel 2021 ammontava a 828,1 miliardi di dollari, in aumento del 27,5% rispetto all'anno precedente e toccando un livello record.

Nei primi due mesi di quest'anno il commercio bilaterale tra Cina e Ue è salito del 14,8% su base annua, arrivando a 137,1 miliardi di dollari e questo ha reso l'organizzazione europea il più grande partner commerciale della nazione asiatica durante il periodo, come testimoniano i dati ufficiali.

Il Business Confidence Survey 2021, pubblicato dalla Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina lo scorso anno, mostra che dallo scoppio del Covid-19 il mercato del Paese asiatico è diventato il rifugio più importante per le imprese europee.

