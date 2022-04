Cooperazione economica Cina-Ue mostra resilienza (4)

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - All'altro capo del continente eurasiatico, anche la Cina sta aiutando l'Europa a risparmiare energia e a ridurre le emissioni. Gli autobus elettrici della Byd, la casa automobilistica elettrica cinese, possono essere visti in più di 100 città di oltre 20 Paesi europei e rappresentano circa il 20% della quota di mercato degli autobus elettrici europei.

"Cina e Ue hanno dato un contributo massiccio al cambiamento verde del consumo energetico globale e alla ripresa economica", ha dichiarato Zhang Jianhua, capo dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia, in occasione del 10° dialogo energetico Cina-Ue che si è tenuto due giorni fa.

In circostanze globali mutevoli entrambe le parti rafforzeranno ulteriormente la cooperazione e inietteranno ulteriore positività nel mercato globale dell'energia, ha concluso Zhang. (XINHUA)