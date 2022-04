Cooperazione economica Cina-Ue mostra resilienza (3)

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - In un seminario online sulle relazioni commerciali agroalimentari Ue-Cina di due giorni fa Yu Jianhua, rappresentante del commercio internazionale della Cina e viceministro del Commercio, ha affermato che le due parti dovrebbero espandere il volume degli scambi, migliorare la cooperazione e fornire insieme un ambiente favorevole per il commercio di prodotti agroalimentari.

Come due mercati primari dedicati all'avanzamento della trasformazione verde e digitale, Cina ed Europa sono anche in sincronia con i propri impegni per promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio.

Dotata di turbine eoliche prodotte in Danimarca Fuxin City, una città che in passato era fortemente dipendente dal carbone nella provincia di Liaoning della Cina nord-orientale, ha intrapreso un percorso di sviluppo verde.

Dopo essere state collegate alla rete, le turbine eoliche dovrebbero inviare circa 29 milioni di kWh di elettricità alla rete elettrica ogni anno, permettendo il risparmio di 9.000 tonnellate di carbone standard e riducendo le emissioni di anidride carbonica di 24.000 tonnellate all'anno. (SEGUE)