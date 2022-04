Cooperazione economica Cina-Ue mostra resilienza (2)

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - La maggior parte delle aziende europee che hanno risposto al sondaggio ha ottenuto profitti in Cina al di sopra della media globale e circa il 60% di esse ha intenzione di espandere il proprio business nella nazione asiatica.

Anche la performance commerciale delle imprese cinesi nei Paesi europei ha sfidato i venti contrari.

Secondo un rapporto annuale rilasciato dalla Camera di commercio cinese all'Ue, le società cinesi hanno registrato un fatturato totale di 150,3 miliardi di euro nei 27 stati membri dell'Ue nel 2020, in aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente, creando 320.000 posti di lavoro.

Il commercio di prodotti agroalimentari è un settore vitale della cooperazione tra le due parti. Il 1° marzo di quest'anno ha segnato il primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo Cina-Ue sulle indicazioni geografiche, un trattato firmato per migliorare il commercio bilaterale di prodotti agroalimentari e rafforzare i legami economici tra lo Stato asiatico e l'Unione Europea.

Entro il 2021, oltre 240 indicazioni geografiche Cina-Ue sono state reciprocamente riconosciute e protette, stabilendo una pietra miliare per i legami commerciali bilaterali e per la cooperazione sulla protezione della proprietà intellettuale tra le due parti. (SEGUE)