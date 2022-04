Cina: sorgenti Fiume Giallo scorrono liberamente

(XINHUA) - XINING, 02 APR - Grazie agli sforzi per la conservazione e all'aumento delle precipitazioni, le sorgenti del Fiume Giallo scorrono senza ostacoli da quasi 18 anni.

Il Fiume Giallo, che nasce nella provincia di Qinghai, è conosciuto come il 'Fiume Madre' della Cina e la culla della civiltà cinese.

Le due principali fonti d'acqua del fiume sono i laghi Gyaring e Ngoring, nella contea di Madoi della prefettura autonoma tibetana di Golog nel Qinghai.

Prima del 2005, la carenza d'acqua ha fatto sì che le sorgenti del fiume si prosciugassero più volte, come spiega Lan Yunlong, capo dell'ufficio di rilevamento idrologico e delle risorse idriche di Xining, che fa parte del Comitato di conservazione del Fiume Giallo. (SEGUE)