Cina: sorgenti Fiume Giallo scorrono liberamente

Grazie agli sforzi per la conservazione e all'aumento delle precipitazioni, le sorgenti del Fiume Giallo scorrono senza ostacoli da quasi 18 anni.

Il Fiume Giallo, che nasce nella provincia di Qinghai, è conosciuto come il 'Fiume Madre' della Cina e la culla della civiltà cinese.

Le due principali fonti d'acqua del fiume sono i laghi Gyaring e Ngoring, nella contea di Madoi della prefettura autonoma tibetana di Golog nel Qinghai.

Prima del 2005, la carenza d'acqua ha fatto sì che le sorgenti del fiume si prosciugassero più volte, come spiega Lan Yunlong, capo dell'ufficio di rilevamento idrologico e delle risorse idriche di Xining, che fa parte del Comitato di conservazione del Fiume Giallo.

Le sorgenti del corso d'acqua si sono prosciugate durante i primi quattro mesi del 2004, riducendone il letto a un sentiero polveroso.

"Con l'implementazione di una serie di progetti per la protezione dell'ambiente, specialmente la costruzione del Parco Nazionale Sanjiangyuan, le condizioni ecologiche delle sorgenti del Fiume Giallo sono migliorate", sostiene Liu Peng, vicedirettore del centro meteorologico provinciale di Qinghai.

"Dal 2005, la quantità d'acqua in entrata nel fiume Giallo è aumentata notevolmente", testimonia Han Changpeng, il capo di una stazione di protezione dell'ufficio di gestione del Parco Nazionale Sanjiangyuan, aggiungendo "a oggi, le sorgenti del fiume scorrono senza impedimenti da quasi 18 anni".

Il sito di Sanjiangyuan, o sorgente dei tre fiumi, ospita le sorgenti dei tre fiumi Yangtze, Giallo e Lancang. A un'altitudine media di più di 4.700 metri, il parco nazionale di Sanjiangyuan è il più alto del mondo e copre una superficie totale di 190.700 km quadrati, ospitando 69 specie di animali selvatici protetti, che rappresentano il 26,8% del totale del Paese asiatico.

Rispetto a un decennio fa, la copertura dei pascoli nella zona di Sanjiangyuan è aumentata dell'11% e la produzione di erba è cresciuta del 30%, come rivelano i dati ufficiali del 2021.

Il volume di deflusso del fiume Giallo, che viene monitorato nella stazione idrologica di Huangheyan, ha raggiunto i 2,974 miliardi di metri cubi nel 2019. Questo ha segnato un record da quando il centro ha iniziato a raccogliere dati nel 1955. Nel 2004, il volume di deflusso era di soli 26,27 milioni di metri cubi.

Le dimensioni dei laghi Gyaring e Ngoring hanno entrambi raggiunto i massimi storici nel 2019, aumentando rispettivamente di 36,78 e 66,23 km quadrati rispetto ai livelli più bassi del 2003.

Nyima Tashi, un pastore di 44 anni che vive vicino alla riva nord del lago Gyaring, ha assistito ai cambiamenti nel corso degli anni e afferma: "La riva del lago si è avvicinata sempre di più alla mia casa nel corso degli anni. Il paesaggio fuori dalla mia finestra è particolarmente bello durante l'estate".

