Cina: progetto pilota yuan digitale in più città

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - La banca centrale cinese ha annunciato oggi che il suo programma pilota di yuan digitale sarà esteso a più città della nazione dopo il suo successo negli ultimi anni.

La People's Bank of China (Pboc) ha reso noto con un comunicato che la valuta fiat digitale, o e-Cny, sarà accessibile nelle municipalità di Tianjin e Chongqing, a Guangzhou nella provincia del Guangdong della Cina meridionale, a Fuzhou e Xiamen nella provincia orientale del Fujian e in sei città nella provincia orientale dello Zhejiang che ospiterà i giochi asiatici del 2022.

Il Paese asiatico ha testato l'uso dello yuan digitale in oltre 10 località da Shenzhen a Shanghai e la Xiong'an New Area.

Più recentemente, nel programma sono state incluse Pechino e Zhangjiakou dopo i test dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022.

Varie modalità di applicazione hanno preso forma nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nella ristorazione, nel turismo e nel pagamento delle tasse amministrative, che coprono sia scenari online che offline e possono essere replicate e promosse, secondo quanto emerso dalla riunione della Pboc di due giorni fa.

Entro la fine del 2021, le transazioni in yuan digitale in Cina ammontavano a quasi 87,57 miliardi di yuan (13,78 miliardi di dollari). (XINHUA)