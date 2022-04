Cina: energia eolica offshore stimola sviluppo verde

(XINHUA) - GUANGZHOU, 02 APR - Dopo aver operato costantemente per tre mesi un parco eolico offshore nella città di Shantou, nella provincia meridionale del Guangdong, ha generato oltre 100 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità fino al 29 marzo. A renderlo noto è lo sviluppatore Datang Shantou New Energy Co.

Il progetto eolico offshore Shantou Datang Lemen I, con 35 turbine eoliche, si trova vicino alle isole Lemen nella contea di Nan'ao. È il primo impianto di questo tipo nel Guangdong orientale a essere stato messo in funzione.

La capacità totale installata del parco eolico è di 245.000 chilowatt e dovrebbe generare 751 milioni di kWh di elettricità all'anno. Al posto di una comune centrale a carbone, permette di risparmiare 240.000 tonnellate di carbone standard e di ridurre di 450.000 tonnellate le emissioni di anidride carbonica ogni anno.

La Cina ha annunciato i propri ambiziosi obiettivi di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. Per arrivare a questo traguardo, vengono compiuti sforzi incessanti per potenziare l'industria dell'energia pulita e adottare le fonti rinnovabili come sostituto, creando un ampio mercato per l'energia eolica.

(SEGUE)