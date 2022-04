Cina: energia eolica offshore stimola sviluppo verde

(XINHUA) - GUANGZHOU, 02 APR - Dopo aver operato costantemente per tre mesi un parco eolico offshore nella città di Shantou, nella provincia meridionale del Guangdong, ha generato oltre 100 milioni di chilowattora (kWh) di elettricità fino al 29 marzo. A renderlo noto è lo sviluppatore Datang Shantou New Energy Co.

Il progetto eolico offshore Shantou Datang Lemen I, con 35 turbine eoliche, si trova vicino alle isole Lemen nella contea di Nan'ao. È il primo impianto di questo tipo nel Guangdong orientale a essere stato messo in funzione.

La capacità totale installata del parco eolico è di 245.000 chilowatt e dovrebbe generare 751 milioni di kWh di elettricità all'anno. Al posto di una comune centrale a carbone, permette di risparmiare 240.000 tonnellate di carbone standard e di ridurre di 450.000 tonnellate le emissioni di anidride carbonica ogni anno.

La Cina ha annunciato i propri ambiziosi obiettivi di raggiungere il picco delle emissioni di Co2 prima del 2030 e la neutralità carbonica prima del 2060. Per arrivare a questo traguardo, vengono compiuti sforzi incessanti per potenziare l'industria dell'energia pulita e adottare le fonti rinnovabili come sostituto, creando un ampio mercato per l'energia eolica.

La nuova capacità installata della Cina di energia eolica collegata alla rete ha raggiunto i 47,57 milioni di chilowatt nel 2021, con gli impianti offshore che rappresentano oltre un terzo del totale. La capacità eolica installata complessiva della Cina ha superato i 300 milioni di chilowatt e la componente offshore è ora al primo posto nel mondo, secondo la National Energy Administration of China.

Le autorità cinesi hanno rilasciato un piano per lo sviluppo di un sistema energetico moderno durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), che sottolinea l'importanza di promuovere l'energia eolica in modo ordinato nei luoghi con ricche risorse legate al vento e buone condizioni di sviluppo.

Come potenza economica, la provincia di Guangdong prevede di iniziare la costruzione di impianti eolici offshore con una capacità installata totale di 12 milioni di chilowatt durante questo quinquennio e di metterne in funzione la metà entro la fine del 2025.

La città di Shantou ha istituito la Shantou Offshore Wind Power Industry Alliance, che raggruppa 42 imprese, tra cui fornitori di attrezzature e società di ingegneria marina.

L'energia eolica offshore ha assistito a un grande balzo sia in termini di mercato che di sviluppo tecnologico secondo Lou Shujun, vicedirettore generale di Datang Shantou New Energy Co.

"Esistono ricche risorse eoliche nel Guangdong orientale e questa provincia ha una forte capacità di consumo di energia eolica", commenta Lou, proseguendo "continueremo a migliorare le tecnologie per potenziare l'efficienza di utilizzo".

L'industria cinese dell'energia eolica offshore sta crescendo rapidamente. Si è formata un'intera catena industriale che copre le turbine eoliche, le attrezzature accessorie, la costruzione e il funzionamento in mare aperto.

Shanghai Electric Windpower Guangdong Co. Ltd. ha investito oltre 1,5 miliardi di yuan (circa 236 milioni di dollari) nel proprio stabilimento produttivo intelligente a Shantou per la creazione di turbine eoliche.

"Costruiremo un molo per le attrezzature eoliche e un porto dedicato per l'energia eolica a Shantou, in modo da stimolare la trasformazione della struttura industriale ed energetica della Cina", sostiene Wang Quanjing, direttore generale della società.

