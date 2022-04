Cina: energia eolica offshore stimola sviluppo verde (3)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 02 APR - L'energia eolica offshore ha assistito a un grande balzo sia in termini di mercato che di sviluppo tecnologico secondo Lou Shujun, vicedirettore generale di Datang Shantou New Energy Co.

"Esistono ricche risorse eoliche nel Guangdong orientale e questa provincia ha una forte capacità di consumo di energia eolica", commenta Lou, proseguendo "continueremo a migliorare le tecnologie per potenziare l'efficienza di utilizzo".

L'industria cinese dell'energia eolica offshore sta crescendo rapidamente. Si è formata un'intera catena industriale che copre le turbine eoliche, le attrezzature accessorie, la costruzione e il funzionamento in mare aperto.

Shanghai Electric Windpower Guangdong Co. Ltd. ha investito oltre 1,5 miliardi di yuan (circa 236 milioni di dollari) nel proprio stabilimento produttivo intelligente a Shantou per la creazione di turbine eoliche.

"Costruiremo un molo per le attrezzature eoliche e un porto dedicato per l'energia eolica a Shantou, in modo da stimolare la trasformazione della struttura industriale ed energetica della Cina", sostiene Wang Quanjing, direttore generale della società.

(XINHUA)