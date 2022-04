Cina: energia eolica offshore stimola sviluppo verde (2)

(XINHUA) - GUANGZHOU, 02 APR - La nuova capacità installata della Cina di energia eolica collegata alla rete ha raggiunto i 47,57 milioni di chilowatt nel 2021, con gli impianti offshore che rappresentano oltre un terzo del totale. La capacità eolica installata complessiva della Cina ha superato i 300 milioni di chilowatt e la componente offshore è ora al primo posto nel mondo, secondo la National Energy Administration of China.

Le autorità cinesi hanno rilasciato un piano per lo sviluppo di un sistema energetico moderno durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), che sottolinea l'importanza di promuovere l'energia eolica in modo ordinato nei luoghi con ricche risorse legate al vento e buone condizioni di sviluppo.

Come potenza economica, la provincia di Guangdong prevede di iniziare la costruzione di impianti eolici offshore con una capacità installata totale di 12 milioni di chilowatt durante questo quinquennio e di metterne in funzione la metà entro la fine del 2025.

La città di Shantou ha istituito la Shantou Offshore Wind Power Industry Alliance, che raggruppa 42 imprese, tra cui fornitori di attrezzature e società di ingegneria marina.

(SEGUE)