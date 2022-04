Cina: ampia analisi degli scarichi entro fine 2025

(XINHUA) - PECHINO, 02 APR - La Cina terminerà lo screening degli scarichi in sette grandi bacini fluviali, lacustri e delle acque vicine alla costa entro la fine del 2025, in modo da individuare eventuali problemi. Lo ha dichiarato oggi il viceministro dell'Ecologia e dell'Ambiente Qiu Qiwen. Per allora il trattamento degli scarichi nei sette bacini, tra cui il fiume Yangtze, il Fiume Giallo e il lago Taihu, sarà sostanzialmente completato, come ha affermato Qiu nel corso di una conferenza stampa.

L'annuncio ha seguito le precedenti linee guida del Consiglio di Stato sul rafforzamento della supervisione e della regolamentazione degli scarichi.

Dal 2019, il Paese asiatico ha lanciato in serie lo screening e il trattamento degli scarichi nel fiume Yangtze, nel mare di Bohai e nel Fiume Giallo, ottenendo dati più accurati.

La Cina eseguirà un trattamento differenziato degli scarichi, rimuovendo, combinando o rettificando quelli che creano problemi in base alla loro tipologia, ha commentato il viceministro.

(XINHUA)