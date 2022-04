Xi, Cina e Ue per stabilizzare mondo turbolento

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha invitato Cina e Ue a comunicare di più nell'ambito delle proprie relazioni e sulle principali questioni riguardanti la pace e lo sviluppo globale, rivestendo un ruolo costruttivo nell'aggiungere fattori stabilizzanti a un mondo turbolento.

Il Presidente ha rilasciato queste dichiarazioni durante l'incontro in collegamento video con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Xi ha ricordato la propria visita alla sede dell'Ue otto anni fa, quando ha suggerito che Cina ed Europa lavorino insieme per costruire un ponte di amicizia e cooperazione attraverso il continente eurasiatico, per promuovere una partnership tra le due parti per la pace, la crescita, la riforma e la civiltà, oltre a forgiare una partnership strategica completa Cina-Ue di maggiore influenza mondiale.

La visione della Cina resta invariata e anzi è diventata più rilevante nelle circostanze attuali, ha aggiunto il Presidente.

Xi ha precisato che la crisi ucraina va ad aggiungersi alla prolungata pandemia di Covid-19 e a una ripresa globale vacillante. In questo contesto Cina e Ue, due grandi forze, mercati e civiltà, dovrebbero aumentare la comunicazione sulle proprie relazioni e sulle principali questioni che riguardano la pace e lo sviluppo globale, ricoprendo un ruolo costruttivo nell'aggiungere fattori stabilizzanti a un mondo turbolento.

Il Presidente ha sottolineato che dall'anno scorso, le relazioni Cina-Ue hanno compiuto nuovi progressi nonostante le sfide e che la cooperazione tra le due parti ha raggiunto nuovi risultati malgrado le difficoltà. È stato dimostrato che Cina e Ue condividono vasti interessi comuni, una solida base per la collaborazione e che solo attraverso la cooperazione e il coordinamento le due parti possono risolvere i problemi e affrontare le sfide.

Notando la coerenza e la continuità della politica cinese in merito all'Ue, Xi ha invitato l'Unione Europea a formare la propria percezione della Cina, ad adottare una politica indipendente nei confronti del Paese asiatico e a lavorare congiuntamente per una crescita costante e sostenuta delle relazioni tra le due parti. (XINHUA)