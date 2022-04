Wu Lei nominato calciatore cinese dell'anno per 2021

(XINHUA) - PECHINO, 01 APR - Wu Lei e Wang Shuang sono stati nominati calciatore e calciatrice cinesi dell'anno 2021 nel corso di una cerimonia che si è svolta ieri nella capitale, che ha visto Shui Qingxia, capo allenatore della nazionale cinese di calcio femminile, assegnare lo speciale riconoscimento.

La competizione finale per il premio della categoria maschile era tra Wu, Guo Tianyu e Zhang Yuning. L'attaccante dell'Espanyol Wu, che ha stabilito il record di goal della squadra cinese di calcio maschile nel corso di una singola partita di qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa, ha ottenuto il premio per la terza volta.

Hao Wei, che ha guidato il club Shandong Taishan della Chinese Super League alla doppia vittoria del campionato e della coppa nazionale per la terza volta nella stagione 2021, è diventato il primo vincitore del premio 'Miglior allenatore di calcio cinese dell'anno' per due annualità consecutive.

Con prestazioni eccezionali nelle qualificazioni olimpiche di Tokyo 2021, nei 14esimi Giochi nazionali della Cina e nella Super League cinese per la categoria femminile, Wang ha ottenuto per la quarta volta il premio di 'Miglior calciatrice cinese dell'anno', diventando l'atleta con il maggior numero di riconoscimenti di questo tipo.

Oltre a Shui, il premio speciale è stato assegnato anche alla città cinese orientale di Suzhou, che ha ampiamente contribuito al settore calcistico della Cina negli ultimi due anni. (XINHUA)